إصابة 5.24 مليون ووفاة 831 ألفا و827 بكورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغ 24 مليونا و466 ألفا و482 حتى الساعة 0745 بالتوقيت العالمي اليوم الجمعة.وأفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز وبلومبرج للأنباء أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 831 ألفا و827 شخصا.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي والأرجنتين وإيران والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.