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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

من بينها العقرب والقوس.. 5 أبراج «قلوبهم جامدة»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:04 م
الابراج
الابراج
شيماء دهب
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قلوب جامدة، تعشق المغامرة غير المحسوبة ويتطلعون لمتعة أكثر، فهم يمتلكون الشجاعة التي تمكنهم من تحقيق ذلك، خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي توضح لـ"الدستور"أهم الأبراج التي تمتلك هذه الصفة

◄العقرب
قلب مواليد العقرب "جامد" في اتخاذ القرارات، والإقدام على المغامرات، فهم يعشقون المغامرة بل ويشجعون أصدقاءهم على التجربة، إلا أن الأمر بالنسبة للنساء لا بد أن يكون مدروسًا.

◄السرطان:
يحب المغامرات ولكن يفضل أن يقوم بها مع أشخاص يحبونه فأصحاب هذا البرج يميلون للمغامرات والتفرد بها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

◄الأسد
صاحب برج الأسد قلبه قوي ولا يخاف التحدي والمغامرة، ولكن قبل الخوض لا بد من دراستها وضمان نجاح نسبة كبيرة منها، وإلا سيجد نفسه لا ينجذب لها.

◄الحمل
برج الحمل يتميز كونه طموحًا ويعشق التفكير في المغامرة والوصول إليها، ولكنه متهور فمن الممكن أن ينجذب لمغامرة معينة دون الوقوف على احتمالات الخسارة ويندم بعد ذلك.

◄القوس
هو برج رومانسي بطبيعته ولكنه عندما يجد ما يشجعه لخوض المغامرات لا يتردد مهما كان بها من مصاعب فهو فضولي إلى حد ما ويسعى للاستكشاف، ويقترب دائمًا من من يجد معه غايته في الشعور بالاختلاف طوال الوقت وعدم الملل.

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