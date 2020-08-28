من بينها العقرب والقوس.. 5 أبراج «قلوبهم جامدة»



◄العقرب

◄السرطان:

◄الأسد

◄الحمل

◄القوس

قلوب جامدة، تعشق المغامرة غير المحسوبة ويتطلعون لمتعة أكثر، فهم يمتلكون الشجاعة التي تمكنهم من تحقيق ذلك، خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي توضح لـ"الدستور"أهم الأبراج التي تمتلك هذه الصفةقلب مواليد العقرب "جامد" في اتخاذ القرارات، والإقدام على المغامرات، فهم يعشقون المغامرة بل ويشجعون أصدقاءهم على التجربة، إلا أن الأمر بالنسبة للنساء لا بد أن يكون مدروسًا.يحب المغامرات ولكن يفضل أن يقوم بها مع أشخاص يحبونه فأصحاب هذا البرج يميلون للمغامرات والتفرد بها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.صاحب برج الأسد قلبه قوي ولا يخاف التحدي والمغامرة، ولكن قبل الخوض لا بد من دراستها وضمان نجاح نسبة كبيرة منها، وإلا سيجد نفسه لا ينجذب لها.برج الحمل يتميز كونه طموحًا ويعشق التفكير في المغامرة والوصول إليها، ولكنه متهور فمن الممكن أن ينجذب لمغامرة معينة دون الوقوف على احتمالات الخسارة ويندم بعد ذلك.هو برج رومانسي بطبيعته ولكنه عندما يجد ما يشجعه لخوض المغامرات لا يتردد مهما كان بها من مصاعب فهو فضولي إلى حد ما ويسعى للاستكشاف، ويقترب دائمًا من من يجد معه غايته في الشعور بالاختلاف طوال الوقت وعدم الملل.