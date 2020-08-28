خبيرة توضح العلاقة بين التحرش والعنف الأسرى

أشرفت الأمم المتحدة على دراسة تؤكد أن الاعتداء الجنسي هو نوع من أنواع العنف الذي يمارسه البعض كرد فعل لعدة أسباب: منها البيولوجية مثل ارتفاع معدلات التلوث البيئي، أو نفسية واجتماعية وسياسية، مثل التفكك والقمع أو الحرمان من الاحتياجات الأساسية.وبحسب ما أوضحت خبيرة العلاقات الأسرية نانسي ماهر لـ"الدستور"، فإنه من واقع قصص التحرش التي تم الاطلاع عليها، هناك شيء مشترك هو أن المنزل غير مستقر وبه أحداث عنف من قبل الأهالي تدمر نفسيات الأطفال.وأكدت أن الطفل الذي يعتاد على الخوف ويتعرض للإهانة والضرب عندما يتم التحرش به يمتنع عن الكلام خوفًا من العقاب، بجانب تعوده على الإهانة ما يجعله يرى نفسه قليل الأهمية والقيمة، لذلك عندما يتم التحرش به أول ما يفكر به هو أنه السبب.وأضافت أن الطفل الذي يكبر دون حب واهتمام من أسرته يصبح ضحية، ويتحول لشخص مؤذٍ ويتسبب في الضرر للأضعف منه ويقرر التحرش به لمجرد الأحساس أنه مسيطر وأقوى من أي طرف آخر.