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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنغام تطرح فيديو كليب أغنية «بحبك وبرتاحلك» (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:47 م
أنغام
أنغام
حسن أمين
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طرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها المصورة التي تحمل اسم"بحبك وبرتاحلك" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والمحلن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي تميم، وتم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

ومن جانبها أوشكت أنغام على طرح أحدث ألبوماتها الغنائية التي انتهت من تسجيله مؤخرًا كاملًا باللهجة الخليجية، وذلك من أجل جمهورها في الخليج العربي، حيث يضم الألبوم 12 أغنية مختلفة ومتنوعة تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين العرب.

ومن المقرر أن يحمل الألبوم اسم "مزح" ويضم أغنيات مثل "ألف أسف"، و"بعض الخطأ"، و"غريب الطاولة"، و"تسلم يدينه"، و"لايقين"، وتتعاون فيه مع الشاعر الغنائي عبدالرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وتركي آل الشيخ، بالإضافة إلى الموسيقار هاني فرحات التي تسجل تعاونًا جديدًا معه بهذا الألبوم.

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