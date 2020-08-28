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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف السويس»: وداعًا أذان النوازل «الأمل حياة»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:48 م
أوقاف السويس
أوقاف السويس
كريم أنور
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قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء فى المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان "الأمل حياة"، ولم يتم رصد أى مخالفات.

وتابع حديثه من منبر مسجد الحسين بالأمل، التابع لإدارة أوقاف فيصل، قائلا: الأمل من القيم العظيمة التي دعا إليها الإسلام، وجعلها جوهر الحياة، هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوب ويبعث في الإنسان العزيمة والقوة والنشاط، ويشرح صدره للعمل والعطاء.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في خطبته، أن من يتدبر القرآن الكريم يجده مليئا بالآيات التي تدعو إلى الأمل والتفاؤل، فهذا نبي الله نوح يتحلى بالأمل مع علو الهمة في دعوته لقومه طمعا في إيمانهم.

وأشار إلى أن الأمل الذي دعا إليه الإسلام هو الذي يحض على العمل، وكان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يقول: "لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا".

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