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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
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ميرهان حسين تدعو للتبرع لإتمام مسجد صدقة للملحن أشرف سالم (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:15 م
ميرهان حسين
ميرهان حسين
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور ترصد بناء مسجد صدقةً لروح الملحن الراحل أشرف سالم.

وعلقت الفنانة على الصور، قائلة: "النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق وكنت بتحسسني ان الدنيا لسه بخير..عيد ميلادك السنة دي أحلى وأعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت.. في الجنة ان شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب.. اللي يحب يعمل خير ويتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا".

وأضافت ميرهان:"مسجد بيتم بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا وتم صب السقف وباقي الاعمدة، ولسة فاضل كتير"، وتابعت: "اللهم تقبل من كل من ساعد في بنائه يارب ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا.. يارب في يوم الجمعة يارب ارحم كل من رحلوا عنا وتجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم، أرجوكم ادعوله والله العظيم كان من أرحم وأوفى وأصلح الناس، أرجوكم ادعوله وتبرعوا لروحه وكونوا سبب إن بعد موت بني آدم لا ينقطع عمله من الدنيا، ألف رحمة نور يا أشرف ألف رحمة نور".

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النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف و عمري ماهنساك كنت نعم الصديق و كنت بتحسسني ان الدنيا لسه بخير .. عيد ميلادك السنة دي احلى و اعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت .. في الجنة ان شاء الله يا صاحبي و هديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب .. اللي يحب يعمل خير و يتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا مسجد بيتم بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا و تم صب السقف و باقي الاعمدة , و لسة فاضل كتير , اللي حابب يعمل صدقة جارية او يتبرع يبعت على فودافون كاش ٠١٠٦٢١٢٦٩٣٧ او حساب بنك مصر 6210001000000018 او حساب بنك CIB 100034184601 اللهم تقبل من كل من ساعد في بناءه يارب و يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يارب في يوم الجمعة يارب ارحم كل من رحلوا عنا و تجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم ارجوكم ادعوله و الله العظيم كان من أرحم و أوفى و أصلح الناس ارجوكم ادعوله و تبرعوا لروحه و كونوا سبب ان بعد موت بني آدم لا ينقطع عمله في الدنيا. ألف رحمة نور يا أشرف ألف رحمة نور. @ashrafsalem14

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

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