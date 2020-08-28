ميرهان حسين تدعو للتبرع لإتمام مسجد صدقة للملحن أشرف سالم (صور)
وعلقت الفنانة على الصور، قائلة: "النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق وكنت بتحسسني ان الدنيا لسه بخير..عيد ميلادك السنة دي أحلى وأعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت.. في الجنة ان شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب.. اللي يحب يعمل خير ويتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا".
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النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف و عمري ماهنساك كنت نعم الصديق و كنت بتحسسني ان الدنيا لسه بخير .. عيد ميلادك السنة دي احلى و اعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت .. في الجنة ان شاء الله يا صاحبي و هديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب .. اللي يحب يعمل خير و يتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا مسجد بيتم بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا و تم صب السقف و باقي الاعمدة , و لسة فاضل كتير , اللي حابب يعمل صدقة جارية او يتبرع يبعت على فودافون كاش ٠١٠٦٢١٢٦٩٣٧ او حساب بنك مصر 6210001000000018 او حساب بنك CIB 100034184601 اللهم تقبل من كل من ساعد في بناءه يارب و يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يارب في يوم الجمعة يارب ارحم كل من رحلوا عنا و تجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم ارجوكم ادعوله و الله العظيم كان من أرحم و أوفى و أصلح الناس ارجوكم ادعوله و تبرعوا لروحه و كونوا سبب ان بعد موت بني آدم لا ينقطع عمله في الدنيا. ألف رحمة نور يا أشرف ألف رحمة نور. @ashrafsalem14