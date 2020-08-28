ميرهان حسين تدعو للتبرع لإتمام مسجد صدقة للملحن أشرف سالم (صور)

وأضافت ميرهان:"مسجد بيتم بناؤه في قرية العركي مركز فرشوط محافظة قنا وتم صب السقف وباقي الاعمدة، ولسة فاضل كتير"، وتابعت: "اللهم تقبل من كل من ساعد في بنائه يارب ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا.. يارب في يوم الجمعة يارب ارحم كل من رحلوا عنا وتجاوز عن سيئاتهم يا غفور يا رحيم، أرجوكم ادعوله والله العظيم كان من أرحم وأوفى وأصلح الناس، أرجوكم ادعوله وتبرعوا لروحه وكونوا سبب إن بعد موت بني آدم لا ينقطع عمله من الدنيا، ألف رحمة نور يا أشرف ألف رحمة نور".







شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور ترصد بناء مسجد صدقةً لروح الملحن الراحل أشرف سالم.وعلقت الفنانة على الصور، قائلة: "النهاردة عيد ميلاد صديقي الطيب الجدع المحترم المرحوم الملحن أشرف سالم.. الله يرحمك يا أشرف وعمري ماهنساك كنت نعم الصديق وكنت بتحسسني ان الدنيا لسه بخير..عيد ميلادك السنة دي أحلى وأعظم يا غالي حتى في تاريخ ميلادك النهاردة المساجد اتفتحت.. في الجنة ان شاء الله يا صاحبي وهديتي ليك صدقة جارية على روحك الطاهرة النقية ربنا يتقبلها يارب.. اللي يحب يعمل خير ويتصدق أو يشارك في صدقة جارية يساهم معانا".