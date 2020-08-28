ياسمين الكاشف تشيد بمستوى الشباب المتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات

أشادت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمستوى الشباب الذين تقدموا للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات، سواء الذين تقدموا للالتحاق بالكادر الوظيفي الخاص بهم أو الذين يسعون من أجل صقل تجاربهم للاستفادة بها في حياتهم المستقبلية خاصة أن البرامج الموجودة بالأكاديمية متنوعة ومن شأنها تخريج شباب قادر على الخلق والابتكار بالإضافة إلى مهارات حل الأزمات في مختلف المجالات.وكانت اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة قد شارك فيها 179 مرشحا تمت تصفيتهم من إجمالي 868 تقدموا لها وتم ذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب‪.‬وضمت لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية من بينهم: محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوي عضو مجلس أمناء الأكاديمية، الدكتور أحمد زايد عضو مجلس أمناء الأكاديمية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية‪.‬وقالت الدكتور ياسمين الكاشف إن أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تكمن في أنه يهدف في الأساس إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة‪.‬وبالتالي فإن من سيتمكن من اجتياز فترة التدريب على أكمل وجه فإنه بالتالي سيحصل على فرصة في الترقي وصقل مهاراته بشكل أكبر، وفق الكاشف.