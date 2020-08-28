محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم (صور)
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:46 م
هدى الأميرطباعة
أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم بمنطقة وسط المدينة.
وفي سياق متصل كان الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أعلن اأن المديرية أنهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة فيها غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح 1243 مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لصلاة الجمعة، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة".
وأشار "عبد الدايم" إلى ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المسجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما نوه إلى أن المساجد ستفتح قبل الإقامة بعشر دقائق والخطبة ستكون عشر دقائق، وتغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالمسجد.
وفي سياق متصل كان الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أعلن اأن المديرية أنهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة فيها غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح 1243 مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لصلاة الجمعة، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة".
وأشار "عبد الدايم" إلى ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المسجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
كما نوه إلى أن المساجد ستفتح قبل الإقامة بعشر دقائق والخطبة ستكون عشر دقائق، وتغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالمسجد.
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر