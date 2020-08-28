محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم (صور)

أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم بمنطقة وسط المدينة.وفي سياق متصل كان الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أعلن اأن المديرية أنهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة فيها غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح 1243 مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لصلاة الجمعة، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة".وأشار "عبد الدايم" إلى ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المسجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.كما نوه إلى أن المساجد ستفتح قبل الإقامة بعشر دقائق والخطبة ستكون عشر دقائق، وتغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالمسجد.