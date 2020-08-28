«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

قرر الوافدون على مسجد ناصر ببنها افتراش الأرض لأداء صلاة الجمعة، بعد أن أعلنت إدارة المسجد اكتمال العدد المسموح له بالدخول؛ دون الخضوع لأي من الإجراءات الاحترازية التي كانت قد أعلنت عنها وزارتي الصحة والأوقاف.الأمر الذي رفضه عدد من المصلين داخل طرقات المسجد أثناء خروجهم من أداء الصلاة، فصرخ فيهم المارة أن هذا التصرف قد يمنعهم من أداء صلاة الجمعة مرة أخرى.كانت وزارة الأوقاف قد وجهت الأئمة، مع أول صلاة جمعة اليوم بعد غلق استمر 20 أسبوعًا، إلى مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.