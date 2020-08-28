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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بعد توقف 5 أشهر».. وزير الرياضة يؤدى صلاة الجمعة ببورسعيد (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:51 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
بورسعيد:شيماء رشاد
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أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة الأولى بعد نحو 5 أشهر من قرار الأوقاف بغلق المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اتخذته الوزارة في 21 مارس الماضي بمحافظة بورسعيد وذلك بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وتأتي الخطبة تحت عنوان "الأمل حياة"، تفاؤلًا بعودة صلاة الجمعة، في ظل التزام المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد، وإحضار كل مواطن لسجادة الصلاة الشخصية.

وشدد أئمة المساجد على مرور المصلين من بوابات التعقيم قبل دخول المسجد، فضلًا عن ارتداء الكمامات وإحضار السجاد الشخصي، سبقها أعمال تطهير وتعقيم المساجد والساحات الخارجية الملحقة ببعضها.
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

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