واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3374 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 1167 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و151 مخالفة السير دون تراخيص و9 دراجات نارية مخالفة و27 مخالفة موقف عشوائى و24 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.