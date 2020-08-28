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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيشن هجومًا على أهداف عسكرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:40 م
الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
سارة شريف
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توقع الجيش الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني سيحاول أن يشن هجومًا جديدًا على "إسرائيل" ردًا على استشهاد أحد عناصره في غارة "إسرائيلية" قرب دمشق، قبل أسابيع، وهو الرد الذي تأخر بسبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فإن مصادر أمنية إسرائيلية تتوقع هجوما آخر لحزب الله، إلا أنه لا تغيير في سير الحياة الطبيعية في شمال إسرائيل، وأن التقديرات هي أن حزب الله سيستهدف أهدافا عسكرية وليس مدنية.

وبحلول نهاية الأسبوع الحالي، يتوقع أن تمتلئ مواقع ومسارات التنزه في شمال إسرائيل بالمتنزهين والمتجولين، فيما قالت مصادر أمنية إنه لا يوجد سبب يدفع المستوطنين إلى تغيير برامجهم.

وقالت المصادر إنه وفقا لتقييم الوضع في الجيش الإسرائيلي، سيستمر حزب الله في محاولاته لتنفيذ هجوم ضد قوات الجيش، الاعتقاد السائد هو أن حالة التأهب العليا في الشمال قد تستمر لأسابيع طويلة.

وتأتي أقوال المصادر الأمنية، وخطابات ضباط إسرائيليين كبار في المنطقة الشمالية، في أعقاب تسلل مجموعة من الأشخاص من لبنان إلى مزارع شبعا، الشهر الماضي، وإطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاههم ليعودوا إلى الأراضي اللبنانية، وإطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية في منطقة بلدة منارة الحدودية، ليل الأربعاء الماضي.. ونسب الجيش الإسرائيلي "الهجومين" إلى حزب الله.

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