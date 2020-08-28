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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 209 أسلحة و248 قضية مخدرات في 24 ساعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:56 م
أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 209 أسلحة نارية بحوزة 183 متهما، منها 20 بندقية آلية و36 بندقية خرطوش و23 طبنجة و130 فرد محلي و266 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة، وضبط 231 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 85081 حكما قضائيا متنوعا، منها 348 حكم جناية و25183 حكم حبس جزئي و4767 حكم حبس مستأنف و43390 حكم غرامة و11393 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 22 متهما، ارتكبوا 26 حادثا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 248 قضية مخدرات بحوزة 268 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 25،720 كيلوجرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 31،545 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3،138 كيلوجرام، وكمية من البودرة المخدرة وزنت 852 جراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 514 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 176 جراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 2،255 كيلوجرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 255 جراما، و4294 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 42 متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 38 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 512 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: تمت إعادة عدد 2 دراجة نارية- 4 سيارات.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 29449 مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 80 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 18 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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