مخالفون على عتبات الأزهر.. حكايات المرفوضين من صلاة الجمعة

وقف مجموعة من المواطنين على أبواب مسجد الأزهر الشريف في القاهرة، يجرون أذيال الخيبة، بعدما رفض العاملون من إدارة المسجد دخولهم لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أوضحتها وزارة الأوقاف في وقت لاحق.قال محمد حسن، لـ"الدستور" إنه فوجئ بفتح المسجد للصلاة، ولم يكن يعلم بهذا الأمر من قبل؛ ما دفعه إلى محاولة الدخول لكنها باءت بالفشل، لأنه لا يحمل المصلية الخاصة به، ولا يرتدي كمامته الطبية، معلقًا "كان نفسي أصلي".فيما أوضح محمود إبراهيم، أنه حاول الدخول لكن العمال منعوه نظرًا لدرجة حرارته التي كانت مرتفعة بعض الشيء، مضيفًا "أتمنى أصلي الجمعة اللي جاية".يأتي ذلك في ظل انعقاد صلاة الجمعة لأول مرة منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد، ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة، مع أول صلاة جمعة اليوم بعد غلق استمر 20 أسبوعًا، إلى مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.