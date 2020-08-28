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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحصن جنودها بتطعيم إجبارى ضد كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:41 م
القوات المسلحة الروسية
القوات المسلحة الروسية
وكالات
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ستشهد القوات المسلحة الروسية عملية التطعيم الإجباري لبعض الفئات من جنودها وضباطها.

وأعلن عن ذلك وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التليفزيونية العسكرية الروسية.

وقال إن عملية التطعيم الإجباري ستطال بالدرجة الأولى الجنود والضباط الذين يقومون بأداء نوبات قتالية بعيدًا عن نقاط تمركزهم الأساسية.

وتابع الوزير: "لقد حددنا دائرة من يتوجب تطعيمهم باللقاح بالدرجة الأولى، لأن كثيرًا من العسكريين يقومون بنوبات قتالية طويلة الأمد بعيدًا عن وحداتهم وقواعدهم".

كذلك أشار وزير الدفاع إلى ضرورة تطعيم أفراد النوبات القتالية، التابعين لقوات الصواريخ الاستراتيجية قائلًا: "كما أن لدينا من يناوبون على مدار الساعة لأيام كاملة في هذه القوات، ولا يمكن أن نسمح بأن يصبح هؤلاء الشباب عرضة للإصابة بما يمكن أن يضعف قدراتنا الدفاعية ولو لشعرة رفيعة".

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