رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مش عايزين نخسرها».. شباب يتطوعون لتنظيم أول صلاة جمعة فى حلوان

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:48 م
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان
حسن الهتهوتي
طباعة
وقف محمد على البالغ من العمر 25 عامًا على أبواب مسجد عباد الرحمن في منطقة حلوان، لتوقيع الكشف بالجهاز الحراري وإعطاء المصلين المواد المعقمة والمطهرات؛ للتأكد من سلامتهم قبل دخولهم إلى باحة المسجد، موضحًا «نحن في خدمة ضيوف الرحمن».

قال علي لـ«الدستور» إنه يشعر بالسعادة البالغة بسبب مشاركته في تنظيم أول صلاة جمعة بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم، مؤكدًا أن كل الحضور كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية.

فيما أوضح حسام محمود، أحد أبناء مدينة حلوان، أن المصلين كانوا ملتزمين بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، فلم يشهد المسجد أيًا من حالات التدافع أو الخروج عن التعليمات، معلقًا «الكل سعيد بعودة الصلاة ومش عايزين نخسرها».

وكانت وزارة الأوقاف قد وجهت الأئمة، مع أول صلاة جمعة اليوم بعد غلق استمر 20 أسبوعًا، إلى مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأي صورة من الصور.

وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان
صلاة الجمعة بحلوان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

الأكثر قراءة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

أقوى دليل على إمكانية انتشار كورونا على الطائرات

مضادات الفيتامينات يمكن أن تكون منقذة للبشرية

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

«كل يوم شاعر».. محمود قرني يشارك بـ«فصل في عشق النمرة»

بعد 9 روايات تحولت لمسلسلات.. «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على التلفزيون