«مش عايزين نخسرها».. شباب يتطوعون لتنظيم أول صلاة جمعة فى حلوان

وقف محمد على البالغ من العمر 25 عامًا على أبواب مسجد عباد الرحمن في منطقة حلوان، لتوقيع الكشف بالجهاز الحراري وإعطاء المصلين المواد المعقمة والمطهرات؛ للتأكد من سلامتهم قبل دخولهم إلى باحة المسجد، موضحًا «نحن في خدمة ضيوف الرحمن».قال علي لـ«الدستور» إنه يشعر بالسعادة البالغة بسبب مشاركته في تنظيم أول صلاة جمعة بعد اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم، مؤكدًا أن كل الحضور كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية.فيما أوضح حسام محمود، أحد أبناء مدينة حلوان، أن المصلين كانوا ملتزمين بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، فلم يشهد المسجد أيًا من حالات التدافع أو الخروج عن التعليمات، معلقًا «الكل سعيد بعودة الصلاة ومش عايزين نخسرها».وكانت وزارة الأوقاف قد وجهت الأئمة، مع أول صلاة جمعة اليوم بعد غلق استمر 20 أسبوعًا، إلى مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أى مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأي صورة من الصور.وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة التعليمات، مؤكدة أنها ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أى مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.