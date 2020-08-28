محافظ مطروح يناقش مشكلة مياه الصرف بعمارات الإسكان بالحمام

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية المعنية لمناقشة ووضع حلول عاجلة لمشكلة مياه الصرف بعمارات الإسكان الاجتماعى والشباب بمنطقة الملاحات بمدينة الحمام، ووضع المقترحات والحلول الفنية والعملية المناسبة مع المراجعة الفنية للاطمئنان على المباني ومدى سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها خلال الفترة الماضية.ووجه محافظ مطروح بتوجه لجنة فنية من جميع الجهات المعنية من مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى والبيئة والموارد المائية والرى، بالإضافة إلى مهندسين استشاريين للمعاينة على الطبيعة لموقع العمارات السكنية والحالة الفنية لكل منها.كما وجه بمعاينة موقف السيارات ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ للإسراع فى إنهاء تلك المشكلة، والإعداد لتسليمها للمستحقين بعد انتظار عدة سنوات والتيسير عليهم والتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير المنطقة.جاء ذلك بحضور المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروع هيئة الصرف الصحى والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق ومدير الإدارة الهندسية بمدينة الحمام ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارات المعنية بالمحافظة.