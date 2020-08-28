رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يناقش مشكلة مياه الصرف بعمارات الإسكان بالحمام

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:58 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الأجهزة التنفيذية المعنية لمناقشة ووضع حلول عاجلة لمشكلة مياه الصرف بعمارات الإسكان الاجتماعى والشباب بمنطقة الملاحات بمدينة الحمام، ووضع المقترحات والحلول الفنية والعملية المناسبة مع المراجعة الفنية للاطمئنان على المباني ومدى سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها خلال الفترة الماضية.

ووجه محافظ مطروح بتوجه لجنة فنية من جميع الجهات المعنية من مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى والبيئة والموارد المائية والرى، بالإضافة إلى مهندسين استشاريين للمعاينة على الطبيعة لموقع العمارات السكنية والحالة الفنية لكل منها.
كما وجه بمعاينة موقف السيارات ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ للإسراع فى إنهاء تلك المشكلة، والإعداد لتسليمها للمستحقين بعد انتظار عدة سنوات والتيسير عليهم والتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن الرؤية المستقبلية المقترحة لتطوير المنطقة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروع هيئة الصرف الصحى والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق ومدير الإدارة الهندسية بمدينة الحمام ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارات المعنية بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

الصور

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

الأكثر قراءة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

أقوى دليل على إمكانية انتشار كورونا على الطائرات

مضادات الفيتامينات يمكن أن تكون منقذة للبشرية

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

«كل يوم شاعر».. محمود قرني يشارك بـ«فصل في عشق النمرة»

بعد 9 روايات تحولت لمسلسلات.. «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على التلفزيون