ضبط موظف بمحليات سوهاج سهّل البناء على أرض زراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط موظف بمحليات سوهاج لتسهيل بناء عقارات مخالفة على أرض زراعية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام فنى تنظيم بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طهطا، بمحافظة سوهاج، باستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع شخصين مقيمين بذات الجهة وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، وتسهيل حصولهما على رخصتي بناء صادرتين من الوحدة المحلية التى يعمل بها، واعتمادهما من خلال قيامه بإثبات بيان صلاحية بأن الأرض الخاصة بهما داخل الحيز العمرانى ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها– على خلاف الحقيقة– الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.