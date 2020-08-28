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محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الثلاثاء.. «ماكرون» يزور بلدة قضاء جبيل اللبنانية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:35 م
ماكرون
ماكرون
مروة عنبر
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أعلنت مصادر نيابية لبنانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بلدة جاج قضاء جبيل، يوم الثلاثاء المقبل، لزرع أرزة فيها.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، الأربعاء الماضى، أن الرئيس ماكرون سيزور العاصمة اللبنانية بيروت في أول شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما نقله موقع لبنان 24.

وكان وزير الخارجية الفرنسى، جون إيف لودريان، قد قال، فى تصريحات صحفية، إن الرئيس ماكرون سيكرر دعوته للتغيير عندما يزور لبنان مجددًا وفى وقت قريب من المتوقع أن يكون الشهر المقبل.

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