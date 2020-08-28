10 صور لتطور إطلالة ولون شعر كيت ميدلتون



تعتبر كيت ميدلتون، دوقة كامبرديج، وزوجة الأمير ويليام من النساء اللواتي يحرصن على التمتع بمظهر جذاب وأنيق طوال الوقت، ولا تتنازل عن الاهتمام بشكل شعرها والعمل على التغيير فيه في كل مرة تظهر بها، بالإضافة لكون كافة الكاميرات تسلط الضوء عليها، ونرصد أبرز قصات شعر كيت ميدلتون، وفقا لموقع "hellomagazine":



كيت ميدلتون

1- ظهرت في هذه الصورة بلون دافئ وشعر بني اللون منسدل على كتفيها، في إطلالة في غاية الحيوية.

كيت ميدلتون

2- ظهرت كيت ميدلتون بلون بني فاتح ومن المتوقع أنها قامت بإجراء الصبغة بالمنزل لشعرها.

كيت ميدلتون

3- هذه الصورة خلال زيارتها الملكية إلى أيرلندا في مارس 2020، بلون شعر مائل للون الشيكولاتة.

كيت ميدلتون

4- في النصف الثاني من يناير الماضي، كان شعرها لونه بني محمر.

كيت ميدلتون

5- شهد عيد الميلاد عام 2019، ظهور كيت ميدلتون لون شعر مختلف مائل إلى الكستنائي.

كيت ميدلتون

6- التقطت هذه الصورة خلال ظهورها في سباق القوارب الشراعية في أغسطس 2019، وبدت بشعر مائل للون الأصفر.

كيت ميدلتون

7- في وقت سابق من عام 2019، اختارت كيت مظهرًا بنيًا كستنائيًا طبيعيًا مع ملامحها الجميلة.

كيت ميدلتون

8- في ديسمبر 2018، بدت الدوقة وكأنها اختارت مظهرًا أكثر دفئًا قليلًا، مع اختيار تسريحة ولون شعر مختلفين.

كيت ميدلتون

9- في فبراير 2018 أثناء حملها بالأمير لويس، اختارت لونا بنيا أغمق لشعرها وذلك خلال حفل توزيع جوائز "BAFTA" السنوي.

كيت ميدلتون

10- تركت كيت شعرها طويلا وداكنا في بداية عام 2017، في هذه الصورة كانت في حدث "Heads Together" في لندن، والذي حضرته مع الأمير وليام والأمير هاري.