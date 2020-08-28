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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:46 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، توفير 2700 فرصة عمل في 15 شركة، اعتبارًا من بعد غد الأحد، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن، فضلًا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.

وقال الوزير، إن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسبين، وصيادلة ذكور، ومساعد صيدلي، ومهندسين إنتاج، وفني صيانة، وميكانيكي ومندوب مبيعات، وسائق، وشيف تقطيع، وأخصائي تسويق، ومندوبين توصيل، وعمال يومية، وأمن، وعمال مخازن، وسائق جامبو.

وفي نفس السياق، أشار محمد طه مدير المديرية، إلى أن المهن المطلوبة تتمثل أيضًا في مهندسين صيانة، وجودة، وتعبئة، وتغليف، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة، وسويتش، ومغسلة.

وأوضح مدير المديرية، أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص والموضحة في الجداول المرفقة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، مؤكدًا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقًا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولًا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة
براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» توفر 2700 فرصة عمل بـ15 شركة

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