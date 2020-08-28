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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 بينهم 4 أطفال فى انقلاب سيارة بالبحيرة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:50 م
حادث سير
حادث سير
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، بينهم 4 أطفال جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 50 اتجاة القاهرة بالطريق الدولي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي.

والمصابون هم كل من: «رانيا صدقي عبدالغني، 16 عامًا، هاجر محمد سعد، 17 عامًا، وفاء عثمان محمد، 16 عامًا، شهد صدقي عبدالفتاح، 15 عامًا، عبير صدقي عبدالفتاح، 20 عامًا»، وتم إجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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