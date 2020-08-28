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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: الاقتصاد فقد 7% من قوته بسبب كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:41 م
النمسا
النمسا
أ ش أ
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أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن أن اقتصاد بلاده تعرض لخسائر فادحة جراء جائحة كورونا وفقد 7 فى المائة من قوته خلال العام الجاري، متوقعًا أن يتعافى الاقتصادي النمساوي ويعود النمو إلى طبيعته في العام المقبل.

وقال كورتس في "خطاب حال الأمة" اليوم الجمعة "لم نعد نتعامل فقط مع أزمة صحية عالمية ولكن أيضًا مع أزمة اقتصادية عالمية".

وأشار إلى تركيز الحكومة على علاج معدلات البطالة التي ارتفعت جراء جائحة كورونا، لافتًا إلى تكثيف الجهود لتوظيف العاطلين عن العمل حاليًا في الصناعات المستقبلية، وداعيًا الشركات النمساوية إلى توسيع الاستعانة بالموظفين بشكل سريع وغير بيروقراطي.

ولفت المستشار النمساوي إلى تركيز الحكومة على الاعتماد على المنتج المحلي، خاصة في قطاع السلع الغذائية، معتبرًا أن هذا أمر صحي ويحمي المناخ ومفيد للزراعة ويوفر الأمن في أوقات الأزمات.

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