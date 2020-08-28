ترامب يقبل ترشيح الجمهوريين له لولاية ثانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسميًا، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، المزمع إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.وجاء إعلان ترامب خلال كلمة أمام حشد كبير في البيت الأبيض، مساء الخميس، أثناء فعاليات الليلة الثالثة، الأخيرة، من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.وقال ترامب: "الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة".وشنّ ترامب هجومًا شرسًا على منافسه الديمقراطي في الانتخابات المقبلة جو بايدن، واصفًا نائب الرئيس السابق بأنّه "مدمّر العظمة الأميركية".وقال ترامب، في خطاب قبوله رسميًا ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية، إنّ "جو بايدن ليس منقذًا لروح أميركا، إنّه مدمّر الوظائف في أميركا، وإذا سنحت له الفرصة، سيكون مدمّر العظمة الأميركية".وأضاف: "هذه الانتخابات ستقرّر ما إذا كنّا سننقذ الحلم الأميركي أم سنسمح لأجندة اشتراكية بهدم مصيرنا العزيز".ترامب: مسيرة بايدن سلسلة من الخياناتووصف ترامب أجندة بايدن بأنها "صنع في الصين" بينما أجندته هو "صنع في أميركا"، كما نعت مسيرة بايدن بأنها عبارة عن سلسلة من الخيانات والأخطاء الفادحة.وأكد ترامب أنه سيدافع عن أمريكا والأمريكيين من كل المخاطر، وأن الولايات المتحدة ستبقى منارة لكل العالم، كما أنه لن يسمح بأي تفكك بين الأميركيين وسيعمل على حماية البلاد، مشددًا أيضا على أنه لن يسمح للغوغاء بأن تسود في أميركا.وقال ترامب، خلال كلمة له لقبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة، إن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة.