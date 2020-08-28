انخفاض جديد فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة انخفاضا نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار بورصة الدواجن والبيض في الأسواق لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.واستمرت أسعار الدواجن في الانخفاض طوال الأسبوع، حتى سجلت سعر ١٦ جنيها للكيلو من المزرعة.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض، اليوم الجمعة، لتسجل سعر ١٦ جنيها للكيلو من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ١٨ جنيها حتى ٢٠ جنيها.وأضاف السيد، في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الدواجن البلدي سجلت انخفاضًا أيضا حيث تباع بسعر ٢٥ جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك بسعر يبدأ ٢٧ جنيها.وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن ارتفع لأكثر مليار و١٠٠ مليون فرخة مع وقف التصدير، مما تسبب فى وفرة المعروض زيادة عن الطلب.وأكد على قدرة مصر على التصدير للخارج لارتفاع حجم الإنتاج من الثروة الداجنة.ويهتم المواطنون بأسعار البيض، خاصة أنه يعد ضمن المواد الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم وكثير من المواد الغذائية الصحية وضمن أطباق الريجيم والأكل الصحي ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.وأشار إلى أن أسعار البيض سجلت انخفاضًا أيضًا، ليسجل سعر الكرتونة من ٢٣ جنيها وتباع للمستهلك بسعر من ٢٦ جنيها حتى ٢٩ جنيها.وأشار إلى أن تراجع الأسعار تسبب في خسائر للمنتجين بسبب ارتفاع حجم التكاليف عن سعر البيع.