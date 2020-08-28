«إكسبرس»: اليونان تسعى لزيادة حدودها البحرية فى «المتوسط».. وتوقعات برد تركى

أكدت صحيفة "إكسبرس" الأمريكية، أن الغضب التركي بدأ يزيد خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع توارد أنباء عن محاولات اليونان لمد حدودها في البحر المتوسط من 6 إلى 12 ميلًا.وتابعت أن هذه الخطوة أثارت دهشة أنقرة التي حذرت من أن أفعالا مماثلة في شرق المتوسط قد تثير احتمال نشوب صراع مسلح بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مناقشة حول ما إذا كانت ستتم الموافقة على اتفاق بشأن الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا.وقال للنواب: "اليونان ستمتد مياهها الإقليمية الغربية إلى اثني عشر ميلًا بحريًا من ستة".وأضاف "لن يؤثر الإجراء المخطط له على منطقة بحر إيجة قبالة السواحل الشرقية والجنوبية لليونان".وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا حذرت من أن تحركًا مماثلًا من جانب أثينا في شرق اليونان سيكون "سببًا للحرب".ويتصاعد الخلاف بين البلدين حول امتداد الجرف القاري والحدود البحرية بينهما، واشتعل الخلاف بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح في مياه شرق البحر المتوسط ​​المتنازع عليها هذا الشهر في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.وتقوم السفن الحربية من كلا الجانبين بمراقبة بعضها البعض في المنطقة منذ عدة أسابيع، وكلاهما أجرى تدريبات عسكرية في الأيام الأخيرة.واندلع خلاف جديد عندما اتهمت أثينا تركيا بمحاولة التدخل عندما أطلق خفر السواحل اليوناني مهمة لإنقاذ عشرات المهاجرين من قارب غارق قبالة جزيرة هالكي.