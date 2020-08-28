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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل وافقت الحكومة على إقامة مشروعات بـ«محمية نبق» تضر بالشعاب المرجانية؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:23 ص
محمية نبق
محمية نبق
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كصور بشأن إقامة مشروعات سياحية بـ«محمية نبق» في جنوب سيناء تضر بالشعاب المرجانية.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقامة أي مشروعات سياحية تمثل خطورة على الشعاب المرجانية بالمحمية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على الحفاظ على الشعاب المرجانية النادرة، وحمايتها من التدمير أو التلوث، حفاظًا على التوازن البيئي، مُوضحةً أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو أعمال تطوير تشمل رفع كفاءة الخدمات للمقاصد السياحية بالمحمية، والتي تبعد تمامًا عن نطاق محيط مياه البحر.

وفي سياق متصل، يقوم مركز مكافحة التلوث التابع للوزارة بإجراء أعمال المسح البيئي لكل شواطئ المحميات الطبيعية، التي يتواجد بها أكبر نسبة من الشعاب المرجانية، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي بها، مع استخدام أحدث الأجهزة والمعدات لمواجهة أي تسرب لبقع الزيت من السفن العابرة بساحل البحر الأحمر لتجنب تأثيرها على الحالة الطبيعية للشعاب المرجانية، فضلًا عن شن حملات دورية لتنظيف الشواطئ، تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي.

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