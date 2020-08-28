الحكومة تفسّر ظاهرة «اللحم الأبيض للطماطم»

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن.وقال المركز، في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وأن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، موضحةً أن ظهور التجويف الأبيض بها يرجع لظاهرة فسيولوجية تسمى "اللحم الأبيض للطماطم" تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائيًا، مُشددةً على أن كافة المحاصيل الزراعية تخضع للفحص بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.وفي سياق متصل، تحتل مصر المركز الخامس في الإنتاج العالمي من الطماطم، بإجمالي كمية بلغت 7 ملايين و943 ألف طن، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بينما تأتي الصين في المركز الأول لإنتاج الطماطم بإجمالي إنتاج 56 مليونًا و423 ألف طن طماطم سنويًا، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليونًا و399 ألف طن طماطم سنويًا، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي كمية بلغت 13 مليون طن سنويًا، ثم تركيا في المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 12 مليونًا و600 ألف طن طماطم.وفي سياق متصل، فقد تجاوزت حصيلة الصادرات الزراعية المصرية 3.7 مليون طن، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى أغسطس الجاري، واحتلت الموالح المركز الأول بإجمالي صادرات بلغت مليونًا و388 ألفًا و910 أطنان، تليها البطاطس بـ673 ألفًا و697 طنًّا، بينما جاءت في المركز الثالث البصل بـ287 ألفًا و946 طنًّا، والعنب بلغ 128 ألفًا و136 طنًّا، بينما بلغ الثوم 31 ألفًا و524 طنًّا، كما ارتفعت صادرات محصول الفراولة إلى 20 ألفًا و761 طنًّا.