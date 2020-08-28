رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

2020 الأعلى فى درجات الحرارة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:03 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
وكالات
طباعة
توقعت الأمم المتحدة أن تشهد الأشهر المقبلة درجات حرارة أعلى من المعدل رغم احتمال حصول ظاهرة "نينيا" المناخية التي تسهم عمومًا في خفض الحرارة على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى احتمال بنسبة 60% حصول ظاهرة "نينيا" غير قوية بين سبتمبر ونوفمبر.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس في بيان: "حتى لو حصلت ظاهرة نينيا، لن يكون التبريد الذي سينجم عنها كافيًا لكي يوازن تأثير التغيّر المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية".

وحذّر تالاس من أن "2020 في طريقها إلى أن تصبح إحدى السنوات الأعلى حرارة حتى الآن".
الاحترار المناخي

وأضاف: "لاحظنا ظواهر مناخية قصوى عدة تمتد من حرائق الغابات ودرجات الحرارة الشديدة الارتفاع، إلى موجات الحرّ البحرية والفيضانات المدمّرة"، وشدّد على أن الاحترار المناخي "ناتج عن غازات الدفيئة أكثر بكثير مما هو ناتج من عوامل مناخية طبيعية".

وتتميز ظاهرة "نينيا" بأن المياه تكون باردة أكثر من المألوف في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، بينما تتميز ظاهرة "نينيو" بدرجات حرارة أعلى من المعدّل المعتاد.

وتؤدي الظاهرتان المتقابلتان إلى إحداث خلل على نطاق واسع في أنظمة دوران المحيطات والغلاف الجوي، ولهما ارتدادات كبيرة على الطقس والمناخ فى مناطق عدة من الكرة الأرضية.

وتؤدي ظاهرة "نينيو" عمومًا إلى رفع درجة الحرارة على مستوى الكرة الأرضية، بينما تؤدي ظاهرة "نينيا" إلى نتيجة معاكسة.

وتوقعت المنظمة أن ثمة احتمالات عالية لأن تكون الأمطار الموسمية أدنى من المعتاد في مناطق القرن الإفريقي وجنوب إفريقيا وغرب المحيط الهادئ وجنوب شرقه ووسط أمريكا الشمالية، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر.

وفي المقابل، من المحتمل جدًا أن تكون كمية الأمطار أعلى من المعتاد فى مناطق جنوب آسيا وجنوب شرقها وفي بعض أجزاء أستراليا.

والمرة الأخيرة التي حصلت فيها ظاهرة "نينيا" كانت منذ نوفمبر 2017 وأبريل 2018 ودامت وقتًا قصيرًا وكانت قوتها ضعيفة إلى معتدلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

مضادات الفيتامينات يمكن أن تكون منقذة للبشرية

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

هذا ما يجعل البشرة المختلطة متقلّبة في ظروفها وحاجاتها

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

«كل يوم شاعر».. محمود قرني يشارك بـ«فصل في عشق النمرة»

بعد 9 روايات تحولت لمسلسلات.. «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على التلفزيون

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى