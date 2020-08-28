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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس عاطل بـ150 طربة حشيش فى الإسكندرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:08 ص
تجديد حبس عاطل
تجديد حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 150 طربة حشيش بقصد الاتجار به على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله إحدى السيارات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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