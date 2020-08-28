وصول أولى رحلات الطيران الرومانية لمطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة «جاليست إير Galistair»، وذلك بعد استئناف جدول رحلاتها إلى مطار الغردقة، والقادمة من دولة رومانيا وعلى متنها 213 راكبًا.وجرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه بالمطارات، واستقبال الركاب بالورود، وكان في استقبالهم الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، مع فريق العلاقات العامة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.يذكر أن مطار مرسى علم الدولي استقبل، السبت الماضي، رحلتي طيران قادمتين من المطارات البولندية، تقلان على متنهما 375 سائحا، حيث تعد تلك الرحلات أول رحلات بولندية ورحلات قادمة من الاتحاد الأوروبي تصل لمرسى علم، عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.