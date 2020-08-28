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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كورونا والأطفال مجددًا.. «لا يضر الصغار»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:04 ص
كورونا والأطفال
كورونا والأطفال
وكالات
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أظهر بحث بريطاني، أن الأطفال وصغار السن أقل عرضة لحالات الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد-19" مقارنة بالبالغين، كما أن الوفاة جراء ذلك المرض الذي يسببه فيروس كورونا نادرة للغاية بين الأطفال.

ووجدت الدراسة أن الأطفال شكلوا أقل من واحد في المائة من مرضى "كوفيد-19" الذين عولجوا في 138 مستشفى ببريطانيا، وأن أقل من واحد في المائة من هؤلاء الأطفال- أي ما يعادل ستة أطفال- توفوا، وأن جميعهم كانوا يعانون بالفعل من أمراض خطيرة أو اضطرابات صحية بالفعل.

وقال مالكولم سيمبل، أستاذ طب الأمراض الوبائية وصحة الطفل في جامعة "ليفربول" البريطانية، والذي شارك في إعداد الدراسة: "يمكننا أن نكون متأكدين تماما من أن فيروس كورونا في حد ذاته لا يسبب ضررًا للأطفال على نطاق واسع".

وأضاف في إفادة صحفية: "الرسالة التي ينبغي التأكيد عليها حقا هي أن حالات المرض الشديدة (بين الأطفال المصابين بكوفيد-19) نادرة الحدوث والوفاة نادرة للغاية- وأنه يجب أن يشعر (الآباء) بالارتياح لأن أطفالهم لا يتعرضون لأذى مباشر من خلال العودة إلى المدرسة".

وتظهر البيانات العالمية بشأن انتشار جائحة فيروس كورونا أن الأطفال والشبان يشكلون واحدًا إلى اثنين بالمائة فقط من حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم، والغالبية العظمى من الإصابات المبلغ عنها عند الأطفال خفيفة أو بدون أعراض، في حين تم تسجيل عدد قليل من وفيات الأطفال جراء المرض.

وقال الباحثون إن الأطفال الستة الذين لقوا حتفهم كانوا جميعا يعانون من "مرض مزمن"، وأضافوا أن هذا معدل وفيات "منخفض بشكل مذهل" مقارنة مع نسبة 27% في جميع الفئات العمرية من عمر يوم واحد حتى 106 أعوام من مرضى "كوفيد-19" الذين تم نقلهم إلى المستشفى في الفترة ذاتها.

وعلى الرغم من أن خطر إصابة الأطفال بمرض "كوفيد-19" ضئيل إجمالا، قال الباحثون إن الأطفال السود ومن يعانون من السمنة يتأثرون بدرجة أكبر وهو نفس ما خلصت إليه دراسات سابقة على البالغين.

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