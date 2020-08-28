بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

ومن جهتها، وجهت الطالبة هبة عبدالحميد الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها، وأكدت أنها اكتشفت موهبتها في سن 10 سنوات وساندها والدها، وبعد وفاته بدأت العمل بهدف إعالة أسرتها وسداد مصروفاتها الدراسية.



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انضمت الطالبة هبة عبدالحميد التي عرفت بـ"بائعة التين"، أمس الخميس، إلى مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، بمنحة مجانية من وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.وكانت الطالبة هبة عبدالحميد قد انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة بإحدى عيادات العلاج الطبيعي مساء، وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.واستقبلتها وزيرة الثقافة، موضحة أن الطالبة هبة عبدالحميد تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التي ترغب في إثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي، وقررت تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا لصقل موهبتها، وذلك تجسيدا لدور الدولة في اكتشاف وتبني المواهب الشابة الواعدة.