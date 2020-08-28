رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:14 ص
الطالبة هبة عبدالحميد
الطالبة هبة عبدالحميد
آلاء حسن
طباعة
انضمت الطالبة هبة عبدالحميد التي عرفت بـ"بائعة التين"، أمس الخميس، إلى مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، بمنحة مجانية من وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وكانت الطالبة هبة عبدالحميد قد انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة بإحدى عيادات العلاج الطبيعي مساء، وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.

واستقبلتها وزيرة الثقافة، موضحة أن الطالبة هبة عبدالحميد تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التي ترغب في إثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي، وقررت تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا لصقل موهبتها، وذلك تجسيدا لدور الدولة في اكتشاف وتبني المواهب الشابة الواعدة.

ومن جهتها، وجهت الطالبة هبة عبدالحميد الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها، وأكدت أنها اكتشفت موهبتها في سن 10 سنوات وساندها والدها، وبعد وفاته بدأت العمل بهدف إعالة أسرتها وسداد مصروفاتها الدراسية.
شاهد الفيديو من هنا
بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)
بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

موضوعات متعلقة

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

مضادات الفيتامينات يمكن أن تكون منقذة للبشرية

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

هذا ما يجعل البشرة المختلطة متقلّبة في ظروفها وحاجاتها

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

«كل يوم شاعر».. محمود قرني يشارك بـ«فصل في عشق النمرة»

بعد 9 روايات تحولت لمسلسلات.. «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على التلفزيون

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى