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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

12 محطة و4 كبارى وجسر.. تفاصيل مشروع القطار الكهربائى (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:05 ص
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
ياسمين عباس
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قال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع القطار الكهربائي يربط بين القاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان، ويتكون من 12 محطة، و4 كباري سيارات و7 كباري "LR"، ونفقي "LRT"، وجسر سكة يمتد لنحو 76 كم.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن كباري السيارات الأربعة تخدم المدن دخولًا وخروجًا على طريق الإسماعيلية، كما أن بعض كباري "LRT" تمر على الطريق الدائري الإقليمي، لافتًا إلى أن كوبري جنيفة وكوبري الروبيكي 2 ينقلان الركاب من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشرقية، موضحا: "القطار الكهربائي بيقفل على الطريق بالكامل، مفيش مزلقانات، ولازم نستعيض عند المناطق السكنية والمناطق الخدمية بكباري السيارات".

وأوضح " رأفت"، أن القطار الكهربائي يخدم مدن العبور، والمستقبل، والشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة وبدر، وكل ذلك في المرحلة الأولى فقط، مشيرًا إلى أن محطة بدر تحتوي على ورشة صيانة تتكون من 28 مبنى بمساحة 360 ألف متر مربع، وأن نسبة الإنجاز فيها كبيرة.
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