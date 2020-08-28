«الدلتا للأسمدة»: تخفيض سعر الغاز يدعم منافسة الشركات المصرية عالميًا

قال المهندس عبدالواحد الدسوقي رئيس شركة الدلتا للأسمدة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية إن خفض سعر الغاز لمصانع الأسمدة سيسهم في قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.وأضاف رئيس شركة الدلتا للأسمدة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سعر الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه المصانع خارج مصر يصل إلى 2 دولار، بينما في مصر تحصل عليه مصانع الأسمدة مقابل 4 دولارات، مشيرًا إلى أنه لابد من دراسة تسعير الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة مرة أخري لمراعاة المنافسة في الأسواق العالمية.وأشار رئيس شركة الدلتا للأسمدة إلى أن دعم الصناعة المحلية عبر خفض سعر الغاز سيسهم في زيادة الصادرات وجلب عملة صعبة للبلاد وزيادة الناتج القومي للدولة.