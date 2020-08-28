مصطفى قمر يحيى ختام مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

تُختَتم فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر والذي قدّمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، غدا السبت، حيث يشهد الختام تقديم حفل غنائي للنجم مصطفى قمر وذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح المكشوف بالمكتبة.الدورة الثامنة عشر من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام، وقد أكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.