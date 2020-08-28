حملة لإزالة مظاهر العشوائية بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.وقال رجب في بيان له، إن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات، والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذلك تمت إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتي تسيء إلى المظهر الجمالي، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.وأكد رجب استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.