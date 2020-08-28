رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حملة لإزالة مظاهر العشوائية بدمياط الجديدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:03 ص
حملة لإزالة مظاهر
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وقال رجب في بيان له، إن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات، والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذلك تمت إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتي تسيء إلى المظهر الجمالي، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

وأكد رجب استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية
حملة لإزالة مظاهر العشوائية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

شعبة الذهب تكشف سعر جرام المصنعية

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

مضادات الفيتامينات يمكن أن تكون منقذة للبشرية

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

هذا ما يجعل البشرة المختلطة متقلّبة في ظروفها وحاجاتها

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

«كل يوم شاعر».. محمود قرني يشارك بـ«فصل في عشق النمرة»

بعد 9 روايات تحولت لمسلسلات.. «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على التلفزيون

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى