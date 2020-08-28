رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

ريهام حجاج تبهر متابعيها بإطلالة غير تقليدية (صورة)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:00 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
ياسمين عباس
طباعة
شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام حجاج بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت "جيبة" باللون السيمون مصنوعة من القماش الستان واتسمت بشق من الجانب كشف عن ساقها، ونسقت معها قميص قصير للغاية ذا أكمام طويلة باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والأنيقة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، كان مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020، إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، وكريم قاسم، ريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

«الملا» يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30% شائعة

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

مضادات الفيتامينات يمكن أن تكون منقذة للبشرية

خريطة كاملة للخلايا المناعية للبعوض لمكافحة الملاريا

مسيلات الدم تزيد من فرص النجاة من كورونا

هذا ما يجعل البشرة المختلطة متقلّبة في ظروفها وحاجاتها

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)

«كل يوم شاعر».. محمود قرني يشارك بـ«فصل في عشق النمرة»

بعد 9 روايات تحولت لمسلسلات.. «كفاح طيبة» لنجيب محفوظ على التلفزيون

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى