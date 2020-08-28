ريهام حجاج تبهر متابعيها بإطلالة غير تقليدية (صورة)

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج، كان مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020، إخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة، وبطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، وكريم قاسم، ريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل.







شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ريهام حجاج بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت "جيبة" باللون السيمون مصنوعة من القماش الستان واتسمت بشق من الجانب كشف عن ساقها، ونسقت معها قميص قصير للغاية ذا أكمام طويلة باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والأنيقة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.