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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الشباب والرياضة يشارك في ماراثون بأنفاق بورسعيد (صور)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:20 ص
ماراثون بأنفاق بورسعيد
ماراثون بأنفاق بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، في ماراثون للدراجات وذلك بأنفاق قناة السويس، احتفالًا بالمشروعات القومية التي تشهدها محافظة بورسعيد.

شارك في المارثون 500 متسابق ومتسابقة من شباب المحافظة، ويأتي في إطار خطة دفع مسيرة التنمية والاحتفال بإقامة المشروعات القومية العملاقة، وبدأ انطلاق المارثون من المشروع القومى "أنفاق جنوب بورسعيد " جنوب المحافظة، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور علي أبو سمرة، وكيل لجنة الشباب والرياضة.

وتأتي فعاليات الماراثون ضمن المبادرات المتنوعة لوزارة الشباب والرياضة لدعم المشروعات القومية وتشجيعها وتعريف الشباب بالإنجازات التي تتم بالدولة المصرية، وانطلق ماراثون الدراجات من أنفاق بورسعيد، كونه من أهم المشروعات العملاقة التى تمت على أرض بورسعيد خلال زمن قياسي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من أهمية ودور المشاركة الشبابية فى بناء البلاد والتعرف على خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وللتأكيد على ضرورة الدمج بين كافة القطاعات الحيوية، والربط بين المشروعات القومية التى تسير على خطى ثابتة بالتوازي، نحو الارتقاء بالبلاد وتنميتها على أعلى مستوى.
ماراثون بأنفاق بورسعيد
ماراثون بأنفاق بورسعيد
ماراثون بأنفاق بورسعيد
ماراثون بأنفاق بورسعيد
ماراثون بأنفاق بورسعيد
ماراثون بأنفاق بورسعيد

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