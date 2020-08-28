فرنسا تفرض وضع الكمامات في كافة أنحاء باريس

فرضت فرنسا وضع الكمامات إلزاميا في كل أنحاء العاصمة باريس، فيما تعزز تدابيرها لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تجاوزت حصيلته عتبة 180 ألف وفاة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا.وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، أن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في كل الأوقات في جميع شوارع باريس بدءا من الثامنة صباحا الجمعة تحت طائلة غرامة مقدارها 135 يورو، ويطال هذا الإجراء المشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، والنارية، والكهربائية (السكوتر)، بالإضافة إلى ممارسي رياضة الركض.وقالت الأربعينية مارييتا آدوت وهي تدخن سيجارة "فوجئت بهذا التدبير، أتفهم وضع الكمامة في وسائل النقل لكنني لا أعتقد أن الفيروس يسير في الهواء"، أما سيلفي سوفير فتعتقد أن الحكومة "كان يجب أن تفعل ذلك منذ فترة طويلة، أعتقد أنها انتظرت حتى انقضاء الصيف ربما للسماح للسياح والناس بالاستفادة".كما يمكن تعميم إلزامية الكمامة في مدن رئيسية أخرى في البلاد مع تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات، أمس الخميس، بلغ 6111 إصابة في 24 ساعة، وحاليا هناك 21 مقاطعة في "المنطقة الحمراء" من ضمنها مقاطعة الألب ماريتيم (جنوب شرق البلاد) حيث ستقام المرحلتان الأوليتان من سباق تور دو فرانس للدراجات الذي يبدأ غدا السبت.و تعتبر بلدان عديدة باريس منطقة خطر، حيث أضافت بلجيكا العاصمة الفرنسية إلى قائمتها للوجهات الأوروبية التي لم يعد يسمح بالسفر إليها، بدون الخضوع لفحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد عند العودة ولفترة حجر صحي، كما نصحت الدنمارك بعدم السفر "غير الضروري" إلى فرنسا.ومن جانبها، ستزيد ألمانيا قيمة الغرامات المفروضة على عدم وضع الكمامة إلى 50 يورو، وستعزز الضوابط لضمان الامتثال لفترات الحجر الصحي.وحتى لو بقي انتشار الفيروس في البلاد أقل مما كان عليه في الربيع، فإن برلين تشير إلى أنه "في الأسابيع الأخيرة، ازداد عدد الإصابات مرة أخرى" مبدية قلقها خصوصا من الإصابات الجديدة التي تسجل تزامنا مع عودة المصطافين.وحذّرت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، من أنه "خلال الصيف، كان هناك حرية تنقل على نطاق واسع لكن الآن يجب أن نكون يقظين"، كما ستمدد الدولة الحظر المفروض على التجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصا في الأماكن المفتوحة حتى نهاية العام، مع استثناء محتمل لمباريات كرة القدم.