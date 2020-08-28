«الإحصاء»: 9.5 مليار جنيه إيرادات السكك الحديدية خلال 5 سنوات

َبلغت قيمة إيرادات السكك الحديدية 9.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات، حيث سجلت 1٫7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 1٫1 مليار جنيه عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 60.6%، وبلغت 2 مليار جنيه عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 12.7% عن عام 2016، وسجلت 2.2 مليار جنيه عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 14.5% عن عام 2017، وبلغت 2.5 مليار جنيه عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10.8 % عن عام 2018 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وكشفت بيانات "الإحصاء" عن استخدام 1.2 مليار راكب للسكك الحديدية خلال 5 سنوات، حيث بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 230.9 مليون راكب عام 2016 مقابل 199.8 مليون راكب عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6%، وبلغ عدد الركاب 243.7 مليون راكب عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 5.5% عن عام 2016، وبلغ 256.7 مليون راكب عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3% عن عام 2017، وبلغ 269.7 مليون راكب عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5% عن عام 2018.وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 21.7 مليون طن خلال 5 سنوات، حيث شهدت تراجعًا خلال عام 2016 مسجلة 4.6 مليون طن مقابل 4.7 مليون طن عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 2.4%، وارتفعت عام 2017 مسجلة 4.9 مليون طن بنسبة ارتفاع قدرها 6.9% عن عام 2016، ثم عادت للانخفاض عام 2018 مسجلة 4.5 مليون طن بنسبة انخفاض 8.7 % عن عام 2017، وانخفضت أيضًا خلال عام 2019 مسجلة 3.5 مليون طن بنسبة انخفاض قدرها 21.1% عن عام 2018.