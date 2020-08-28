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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في بلغاريا تتجاوز 15 ألفا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:00 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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سجلت بلغاريا 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 15 ألفا و908 حالات.

وذكرت البوابة الموحدة للمعلومات في بلغاريا، حسبما نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفعت خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 8 حالات ليبلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن 594 حالة، مضيفة أن هناك 65 شخصا من المصابين يتلقون العلاج اللازم في الرعاية المركزة.

فيما ارتفع عدد المتعافين على مدار يوم أمس بمقدار 294 حالة، ليصل الإجمالي إلى 11 ألفا و44 شخصا، وبذلك يتجاوز عدد المتعافين عدد المصابين المسجلين حديثا بالوباء.

جدير بالذكر أن الإصابات الجديدة خلال اليوم السابق والبالغ عددها 157، أعلنت عنها السلطات الصحية من خلال 7639 فحص "بي سي آر"، مما يعني انخفاض النسبة المئوية للمرضى الجدد، وكانت الحكومة البلغارية قد قررت مؤخرا تمديد حالة الطواريء لمواجهة تفشي جائحة كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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