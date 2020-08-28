أوكرانيا تسجل 2438 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أوكرانيا 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 114 ألفًا و497 إصابة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت 48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و451 وفاة.وخلال الـ24 ساعة الماضية نفسها، تعافى 866 شخصًا لتصل حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 55 ألفًا و83 شخصًا منذ بداية الوباء.