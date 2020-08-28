تزامنًا مع عيد رهبنته.. 13 معلومة عن الأنبا بيسنتي
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:49 ص
ماريان رسمى_مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحديدًا إيبارشية حلوان والمعصرة، بعيد رهبنة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، ورئيس دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة-حلوان، وتزامنًا مع عيد رهبنة الأنبا بيسنتي ترصد "الدستور" في سطور أبرز المعلومات عنه.
1- ولد الأنبا بيسنتي في مطلع يونيو عام 1941 في قرية الإخصاص، بحلوان.
2- حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1962، وماجيستير في الكيمياء الحيوية عام 1969.
3- عمل باحِثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي ما يقرب من 8 سنوات.
4- ذهب بين رحاب دير أبو مقار، بصحراء وادي النطرون العامر، حتى تمت سيامته راهب أواخر أغسطس عام 1971.
5- تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي في 28 أغسطس 1971.
6- سيم قسًا في نوفمبر عام 1972.
7- عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي عام 1973.
8-انتدبه قداسة البابا الراحل شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتي عام 1974، ثم مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية عام 1975.
9- انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975.
10- تم ترقيته قمصًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وذلك في دير البراموس العامر عام 1975.
11- أرسله قداسة البابا شنودة للخدمة في أمريكا وكندا عام 1977، ثم عيَّنهُ سكرتيرًا خاصًا له في نوفمبر عام 1980.
12- سيم أسقفًا عام في يونيو عام 1986.
13- وتمت سيامته أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، في أواخر شهر مايو عام 1988.
1- ولد الأنبا بيسنتي في مطلع يونيو عام 1941 في قرية الإخصاص، بحلوان.
2- حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1962، وماجيستير في الكيمياء الحيوية عام 1969.
3- عمل باحِثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي ما يقرب من 8 سنوات.
4- ذهب بين رحاب دير أبو مقار، بصحراء وادي النطرون العامر، حتى تمت سيامته راهب أواخر أغسطس عام 1971.
5- تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي في 28 أغسطس 1971.
6- سيم قسًا في نوفمبر عام 1972.
7- عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي عام 1973.
8-انتدبه قداسة البابا الراحل شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتي عام 1974، ثم مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية عام 1975.
9- انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975.
10- تم ترقيته قمصًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وذلك في دير البراموس العامر عام 1975.
11- أرسله قداسة البابا شنودة للخدمة في أمريكا وكندا عام 1977، ثم عيَّنهُ سكرتيرًا خاصًا له في نوفمبر عام 1980.
12- سيم أسقفًا عام في يونيو عام 1986.
13- وتمت سيامته أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، في أواخر شهر مايو عام 1988.