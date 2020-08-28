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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تزامنًا مع عيد رهبنته.. 13 معلومة عن الأنبا بيسنتي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:49 ص
الأنبا بيسنتي
الأنبا بيسنتي
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحديدًا إيبارشية حلوان والمعصرة، بعيد رهبنة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، ورئيس دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة-حلوان، وتزامنًا مع عيد رهبنة الأنبا بيسنتي ترصد "الدستور" في سطور أبرز المعلومات عنه.

1- ولد الأنبا بيسنتي في مطلع يونيو عام 1941 في قرية الإخصاص، بحلوان.

2- حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1962، وماجيستير في الكيمياء الحيوية عام 1969.

3- عمل باحِثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي ما يقرب من 8 سنوات.

4- ذهب بين رحاب دير أبو مقار، بصحراء وادي النطرون العامر، حتى تمت سيامته راهب أواخر أغسطس عام 1971.

5- تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي في 28 أغسطس 1971.

6- سيم قسًا في نوفمبر عام 1972.

7- عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي عام 1973.

8-انتدبه قداسة البابا الراحل شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتي عام 1974، ثم مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية عام 1975.

9- انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975.

10- تم ترقيته قمصًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وذلك في دير البراموس العامر عام 1975.

11- أرسله قداسة البابا شنودة للخدمة في أمريكا وكندا عام 1977، ثم عيَّنهُ سكرتيرًا خاصًا له في نوفمبر عام 1980.

12- سيم أسقفًا عام في يونيو عام 1986.

13- وتمت سيامته أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، في أواخر شهر مايو عام 1988.

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