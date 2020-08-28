تزامنًا مع عيد رهبنته.. 13 معلومة عن الأنبا بيسنتي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحديدًا إيبارشية حلوان والمعصرة، بعيد رهبنة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، ورئيس دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة-حلوان، وتزامنًا مع عيد رهبنة الأنبا بيسنتي ترصد "الدستور" في سطور أبرز المعلومات عنه.1- ولد الأنبا بيسنتي في مطلع يونيو عام 1941 في قرية الإخصاص، بحلوان.2- حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1962، وماجيستير في الكيمياء الحيوية عام 1969.3- عمل باحِثًا في مركز البحوث الزراعية بالدقي ما يقرب من 8 سنوات.4- ذهب بين رحاب دير أبو مقار، بصحراء وادي النطرون العامر، حتى تمت سيامته راهب أواخر أغسطس عام 1971.5- تحول من دير أبو مقار إلى دير الأنبا بيشوي في 28 أغسطس 1971.6- سيم قسًا في نوفمبر عام 1972.7- عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي عام 1973.8-انتدبه قداسة البابا الراحل شنودة الثالث للإشراف على كنيسة العذراء بجاردن سيتي عام 1974، ثم مشرفًا روحيًا بالكلية الإكليريكية عام 1975.9- انتُدِبَ للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية عام 1975.10- تم ترقيته قمصًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وذلك في دير البراموس العامر عام 1975.11- أرسله قداسة البابا شنودة للخدمة في أمريكا وكندا عام 1977، ثم عيَّنهُ سكرتيرًا خاصًا له في نوفمبر عام 1980.12- سيم أسقفًا عام في يونيو عام 1986.13- وتمت سيامته أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، في أواخر شهر مايو عام 1988.