الين يقفز مع تسبب أنباء استقالة «آبي» في ضبابية سياسية

قفز الين من أدنى مستوى في أسبوعين،اليوم الجمعة، عقب أنباء بأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتأهب للاستقالة، بينما يواجه الدولار صعوبات لإحراز تقدم مقابل عملات أخرى، إذ تضغط آفاق انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة على العملة.وقال مصدر مقرب من مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الجمعة، إن "آبي" صاحب أطول مدة لتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد، سيتنحى عن منصبه بسبب تدهور حالته الصحية، وكانت هناك تكهنات بشأن صحته طوال الأسبوع.وارتفع الين، الذي كان يتراجع، بنحو 0.5 % لأعلى مستوى في الجلسة، عند 106.10 للدولار بفضل الأنباء قبل أن يتراجع قليلا إلى 106.32.ويُعتبر الين عملة ملاذ آمن بفضل مكانة اليابان كأكبر دائن عالمي، ويقول محللون إنه قفز بفعل أنباء استقالة آبي بسبب أن الضبابية السياسية، ربما تحفز الشركات اليابانية على جلب أموالها إلى داخل البلاد وتحويلها إلى الين.