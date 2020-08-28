بعد وجود مادة محظورة.. الصين تعلق واردات لحم البقر من أستراليا

علقت الصين واردات لحوم البقر من شركة "جون دي وارويك" الأسترالية، وذلك بعد أن اكتشفت مادة محظورة في اللحم.وذكرت المصلحة الصينية العامة للجمارك، في بيان اليوم، أنها لم تسمح لمنتجات الشركة بدخول الصين بعد اكتشاف احتوائها على مادة "الكلورام فينيكول" المحظورة في كل من الصين وأستراليا.وطلبت مصلحة الجمارك الصينية من الشركة الأسترالية إجراء تحقيق شامل، وموافاتها بإيضاحات كاملة حول الأمر خلال 45 يوما.