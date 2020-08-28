ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 83.94 نقطة أو ما يعادل 0.36% ليصل إلى 23292.80 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13.77 نقطة، أو0.85%، ليصل إلى 1629.66 نقطة.