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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بيمن يترأس القداس الإلهي بحضور من الكهنة والشعب في قنا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:51 ص
الأنبا بيمن
الأنبا بيمن
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص ورئيس دير "الملاك ميخائيل" للأقباط الأرثوذكس بنقادة، صباح اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بنقادة بمحافظة قنا.

وشارك بحضور القداس الإلهي، لفيف من الكهنة والشمامسة وعدد من شعب الإيبارشية، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قَبِل الإيبارشية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

يذكر أن الأنبا بيمن من مواليد مركز منفلوط، حيث ولد في 19 ديسمبر عام 1959، وحصل على بكالوريوس الهندسة في عام 1982 من جامعة أسيوط.

أحب حياة الوحدة والالتصاق بالله الواحد فذهب لدير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، وترهب في 15 أكتوبر عام 1986، ثم سيم كاهنًا في 19 مايو عام 1991، وتم اختياره أسقفًا لنقادة فسيم أسقفًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث في 26 مايو عام 1991.

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