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محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رئيس وزراء اليابان ينوى تقديم استقالته

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:56 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
وكالات
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يعتزم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي تقديم استقالته لأسباب صحية، وذلك حسبما ذكرت شبكة NHK اليابانية اليوم الجمعة.

وأضافت الشبكة أن خطوة آبي تأتي رغبة منه في تفادي التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة.

فيما أكد مصدر مطلع على الموضوع، نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن آبي قرر الاستقالة، حيث تزايدت التكهنات حول صحة آبي ومستقبل ولايته بعد أن قام بزيارتين إلى المستشفى مؤخرًا.

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