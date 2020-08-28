«أوقاف أسوان»: استعدادات مكثفة لإقامة صلاة الجمعة اليوم

استعدت مديرية أوقاف أسوان لإعادة إقامة صلاة الجمعة بالمساجد مرة أخرى، بتطبيق مجموعة من الإجراءات بالمساجد الكبرى التي ستقام بها الصلاة، وذلك بعد عدة أشهر على تعليقها، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن المديرية استعدت لإقامة صلاة الجمعة بتهيئة المساجد الكبرى، من خلال إجراء عمليات التطهير والتعقيم، ووضع علامات التباعد بين المصلين، موضحًا أنه لابد أن يلتزم المصلي باصطحاب سجادة الصلاة الخاصة به، وارتداء الكمامة.وأضاف "عزت"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه منذ يوم الأحد الماضي حتى اليوم الجمعة تم وقف جميع الإجازات للعاملين بالمديرية، وأن صلاة الجمعة ستتم داخل المساجد الكبرى التي تضم أئمة معينين وخطباء المكافأة التابعين لوزارة الأوقاف فقط.