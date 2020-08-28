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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف أسوان»: استعدادات مكثفة لإقامة صلاة الجمعة اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:03 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
أسوان_إسراء توفيق
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استعدت مديرية أوقاف أسوان لإعادة إقامة صلاة الجمعة بالمساجد مرة أخرى، بتطبيق مجموعة من الإجراءات بالمساجد الكبرى التي ستقام بها الصلاة، وذلك بعد عدة أشهر على تعليقها، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن المديرية استعدت لإقامة صلاة الجمعة بتهيئة المساجد الكبرى، من خلال إجراء عمليات التطهير والتعقيم، ووضع علامات التباعد بين المصلين، موضحًا أنه لابد أن يلتزم المصلي باصطحاب سجادة الصلاة الخاصة به، وارتداء الكمامة.

وأضاف "عزت"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه منذ يوم الأحد الماضي حتى اليوم الجمعة تم وقف جميع الإجازات للعاملين بالمديرية، وأن صلاة الجمعة ستتم داخل المساجد الكبرى التي تضم أئمة معينين وخطباء المكافأة التابعين لوزارة الأوقاف فقط.

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